Vlaams leedvermaak na uitschakeling Oranje: 'Hebben altijd zo'n grote teut'

Waar het EK voetbal in Nederland zondag treurnis veroorzaakte, is er in België euforie. De Rode Duivels plaatsten zich namelijk wél voor de kwartfinale van het toernooi, dankzij een 1-0 overwinning op regerend Europees kampioen Portugal. De tegengestelde gevoelens komen goed tot uiting in de dorpen Baarle-Nassau en Baarle-Hertog, die van elkaar gescheiden worden door de zigzaggende landsgrens.

"Eigenlijk moet het Nederlands elftal zich een beetje schamen", meent een Belgische man. Hij geeft eerlijk toe dat hij een glimlach niet kon onderdrukken toen hij zondag zag hoe het Nederlands elftal onderuitging tegen Tsjechië, bepaald geen hoogvlieger als voetballand. "Nederlanders hebben altijd een grote teut", legt hij uit. "Tot ze verliezen. Dan binden ze wat in. Voor de Belgen heb ik meer sympathie."

"Bij mijn kleinkinderen hangt de vlag uit."

Volgens een vrouw valt het in België wel mee met het leedvermaak richting Nederland. "Oranje heeft het toch goed gedaan?", meent ze. "Toch drie keer gewonnen in de poulefase."

Bij haar overheerst vooral de trots over de prestatie van het Belgische nationale voetbalteam, de Rode Duivels. "Die hebben het goed gedaan, hè? Het was wel spannend op het eind, de Portugezen raakten nog de paal. Maar ik ben blij dat ze doorgaan. Bij mijn kleinkinderen hangt de vlag uit."

"Ik had echt niet verwacht dat Nederland uitgeschakeld zou worden door Tsjechië", reageert een andere man. "Oranje was ingedeeld in een heel makkelijke poule. Maar ja, een gemakkelijke groep is geen garantie dat je dan ook ver komt in het toernooi."

Ook over het perspectief voor de Rode Duivels is hij voorzichtig. "We moeten nu tegen Italië en als we daarvan winnen waarschijnlijk tegen Frankrijk", wijst hij naar het pittige speelschema.

"België bevalt heel goed. Anders was ik al lang teruggegaan."

Hij vindt dat België het tot nu toe 'redelijk' doet op het EK. "Maar het zit in de verdediging soms niet goed en het middenveld stuurt de aanval nog niet echt goed aan."

Een andere vrouw geeft aan dat ze met zowel België als Nederland iets heeft. "Ik kom oorspronkelijk uit Geffen maar woon al twintig jaar in België.", legt ze uit. "Dit bevalt heel goed. Anders was ik al lang teruggegaan, haha."

Qua voetbal klopt haar hart sneller voor de Rode Duivels. "Die zijn iets beter dan Oranje." Of dat te maken heeft met de Nederlandse houding van 'we doen het wel even'? "Een klein beetje, misschien. Belgen zijn wat meer bescheiden."

Ze merkt wel dat het EK voetbal steeds meer gaat leven in België. Zo ziet ze steeds meer vlaggen bij haar in de straat. "Maar het is hier niet zo erg als in Nederland., hoor. Maar er zijn wel steeds meer versierde straten. Twintig jaar geleden zag je dit eigenlijk helemaal niet."

