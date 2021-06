Dit huis staat al 16 jaar te koop op Funda, de bewoner legt uit hoe dat kan

vergroot

Een huis aan D’n Dolvert in Heeswijk-Dinther staat al sinds 6 september 2005 op Funda. Dat is bijna 16 jaar en daarmee staat het het langst te koop van alle huizen in heel Nederland. Hoe kan dat als de woningmarkt zo overspannen is?

In het huis woont John van de Vorstenbosch. Hij kocht het ruim 20 jaar geleden. Niet alleen omdat het een mooi huis was, maar ook omdat hij er zijn bedrijf aan huis kon hebben. John is meubelstoffeerder.

Je vraagt je af of er iets mis is met een huis dat al 16 jaar te koop staat. Een bouwval of een ander addertje onder het gras? “Nee hoor, dat is niet het geval”, zegt John. “Met het huis is helemaal niks mis.”

"Iets wat voor mij niet meer nodig is, ga ik toch niet betalen?"

Maar hoe komt het dan? John legt uit: "Ik ging uiteindelijk met een compagnon samenwerken. Maar de ruimte hier was net te klein om samen te kunnen werken. Dus heb ik het te koop gezet en ging op zoek naar een pand waarin het wel past. Dat lukte niet en na een paar jaar zijn mijn compagnon en ik uit elkaar gegaan. Toen was de verkoop niet meer nodig.”

En daar kwam er een kink in de kabel. Als hij met de makelaar wil stoppen, dan moet hij kosten betalen. Zo staat dat ook in de voorwaarden van zijn contract. “Maar iets dat voor mij niet meer nodig is, ga ik toch niet betalen?”, zegt John. “Het huis is immers niet verkocht."

"De makelaar en ik zijn allebei gewoon koppig."

En dus houdt John het huis in de verkoop. Nieuwe kosten voor de verkoop wil hij niet maken. “Ja, dan zien we wel. Maar inmiddels zijn we dus 16 jaar verder.”

John zou er wel met zijn makelaar uit willen komen. “Als ik niet wil en hij niet wil, ja dan blijf je met elkaar verbonden. Ik denk dat dat de reden is dat het zo lang duurt.” Is het een principekwestie? “Ja, min of meer wel”, antwoordt John. “Dat is het langzaam geworden. Dan zijn we allebei gewoon koppig.”

Reactie makelaar

De makelaar van John laat in een reactie weten dat hij inderdaad het huis al sinds 2005 in zijn portefeuille heeft. "Het is een pand wat iemand net moet passen. Daar moet je dan net de goede koper voor treffen", laat hij weten. Dat het lang heeft geduurd heeft ook alles met de financiële crisis van 2008 te maken. "In 2017 begon de huizenmarkt pas weer aan te trekken." De makelaar wil met de eigenaar van de woning tot een oplossing komen.

Hoe zit dat met het opzeggen van een contract met de makelaar? Volgens de Vereniging Eigen Huis zijn er twee manieren. Je kan een contract opzeggen of ontbinden. Er zijn dan verschillende regels, schrijft de vereniging op haar website:

Opzeggen:

Het kan zijn dat je intrekkingskosten moet betalen. Dit is een deel van het loon van de makelaar. De meeste makelaars werken met algemene voorwaarden waarin staat dat de makelaar alleen recht heeft op intrekkingskosten als je dit in de overeenkomst met de makelaar hebt afgesproken.

De makelaar heeft veelal recht op vergoeding van de door hem gemaakte kosten.

Ontbinden:

Je moet kunnen aantonen dat de makelaar wezenlijk tekortschiet. Hij spant zich bijvoorbeeld onvoldoende in om jouw huis te verkopen. Dit is vaak lastig aan te tonen, omdat de makelaar in het algemeen een inspanningsverplichting heeft en geen resultaatverplichting.

Leg een dossier aan van correspondentie, waaruit blijkt dat de makelaar zijn werk niet goed doet.

Stel de makelaar eerst in gebreke via een aangetekende brief. Hierin geef je de makelaar een laatste kans om binnen een bepaalde termijn zijn verplichtingen alsnog na te komen. Doet hij dat niet, dan mag je na die termijn de overeenkomst ontbinden. Win eerst juridisch advies in voordat je gaat ontbinden.

Is de ontbinding van de overeenkomst gerechtvaardigd, dan betaal je vaak alleen de gemaakte kosten, geen intrekkingskosten of courtage.

