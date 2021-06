Man (60) flink toegetakeld nadat hij een aantal verdachte jongeren filmde

Wachten op privacy instellingen... Groep jongeren mishandelt man nadat hij hen filmt Volgende Vorige vergroot 1/2 Een groep jongeren mishandelt een man nadat hij ze filmt

Een man die een groep verdachte jongeren filmde in Veldhoven, is daarna besprongen en in elkaar geslagen. Hij hield er onder andere een gebroken voortand en een ingescheurd oor aan over. Terwijl hij juist het goede wilde doen.

In februari en maart werd er een aantal keer ingebroken in zijn wijk. Toen hij een groep van zes jongeren zag lopen met capuchons over hun hoofd, pakte hij zijn telefoon. Vanuit zijn auto begon hij te filmen. Die beelden zijn te zien in Bureau Brabant.

Toen een van de jongeren hem zag, vroeg die: "Ben je aan het filmen?" Waarna de groep op de man af kwam. De man werd flink toegetakeld. Hij heeft sindsdien constant pijn aan zijn linkerhand, rug en hoofd. Zijn oor bloedde en is ingescheurd. Daarnaast brak zijn voortand af en scheurde zijn lip. Zijn linkerhand kan hij nauwelijks bewegen.

Doordat hij is gaan filmen, staan twee van zijn belagers duidelijk op beeld. Een man heeft geen capuchon op en is goed te zien. Het gezicht van een ander blijft verborgen, maar hij heeft een zwarte capuchontrui aan met een opvallende groene tekst. In combinatie met het postuur van deze man hoopt de politie dat iemand hem toch herkent.

