Vader Adrie enorm trots op Mathieu van der Poel: 'Was echt schitterend'

Natuurlijk is hij trots, maar vader Adrie van der Poel klinkt een dag na de historische zege van Mathieu van der Poel in de Tour de France vooral nuchter. De renner van Alpecin-Fenix won de tweede etappe op de Mûr-de-Bretagne en veroverde bovendien de gele trui. "Natuurlijk was ik na de zege emotioneel, maar dat ziet mijn omgeving niet. Ik geniet op mijn eigen manier."

Terwijl Adrie de telefoon opneemt, klinkt op de achtergrond het voortrazende peloton dat op weg is naar Pontivy. "We kijken per dag hoe het gaat. Het is te hopen dat hij de gele trui behoudt. Hij zat goed van voren in het peloton, het zag er goed uit." En inderdaad: ook dinsdag rijdt Mathieu in het geel.

Woensdag wacht een tijdrit van 27 kilometer. "Zover kijk ik helemaal niet", zegt Adrie. Er kan nog heel veel gebeuren de komende dagen. In de Tour moet je niet te ver vooruit kijken."

"We hebben niet veel tegen elkaar gezegd."

Adrie zag de finish van zondag in zijn eigen camper. Pas uren later sprak hij zijn zoon. Wie denkt dat daar de nodige tranen vloeide, komt bedrogen uit. "We hebben niet veel tegen elkaar gezegd. Zo doen wij dat: we zijn niet te uitbundig, maar gaan wel met veel beleving met elkaar om."

Wie Adrie zo aan de telefoon hoort, heeft niet het idee dat zijn zoon de dag ervoor een wereldprestatie heeft geleverd. "Natuurlijk was ik na afloop emotioneel en trots, maar hou ik voor mezelf. En ik ben altijd vrij koel."

Vooraf stond er de nodige druk op Mathieu. Hij was voor beide etappes in het openingsweekend de favoriet op de ritzege. Er was voor de eerste etappe zelfs een speciaal wielershirt ontworpen in de kleuren waar zijn opa Raymond Poulidor ook in reed toen hij professioneel wielrenner was.

"De gele trui was echt een mooi eerbetoon."

Als eerbetoon wilde de jonge Van der Poel de gele trui binnenslepen. Temeer omdat 'Poupou' nooit de gele trui droeg. "Er lag natuurlijk wel de nodige druk naar het openingsweekend. De aankomsten waren ideaal voor hem en hij was er op gebrand", zegt Adrie. Zaterdag mislukte de missie en eindigde hij op een teleurstellende twintigste plaats.

Een dag later ging de droom alsnog in vervulling. "Vooral voor Matje en mijn vrouw Corinne betekent de gele trui erg veel. Zijn opa betekende veel voor Mathieu. Ze zagen elkaar maar twee keer per jaar, maar daardoor krijg je wel een intensere band dan als je je opa iedere week ziet. "Poulidor kon helaas het prachtige moment niet meer meemaken. Hij overleed in 2019. Al met al was het schitterend", eindigt Adrie. "Het was echt een mooi eerbetoon."

