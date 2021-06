Twee overvallen op één avond op mensen die dachten een Macbook te kopen

Wachten op privacy instellingen... Twee mannen lijken twee keer op een avond toe te slaan Volgende Vorige vergroot 1/2 De politie zoekt twee mannen die vermoedelijk twee overvallen pleegden op 6 mei

Ergens voelde de potentiële koper al nattigheid toen hij op 6 mei in Eindhoven een laptop ging halen. Hij had aangebeld bij een adres waar hij een Macbook zou kopen. De bewoners van het huis wisten van niets. Voordat hij weer in de auto zat, kwamen twee mannen met een groot mes en een pistool op hem af. En hij was die avond niet het enige slachtoffer, zo lijkt het.

Fieke Nobel Geschreven door

Op het Avocadohof in Eindhoven belde de man rond negen uur 's avonds aan op het adres dat de verkoper hem had aangegeven. Omdat de bewoners van niets wisten, liep hij weer naar de auto. Hij komt niet ver, hij wordt aangesproken: "Wilde jij een Macbook kopen?" Hij reageert in een reflex als een pistool op hem wordt gericht, hij rent weg.

Zijn redding is dat hij ergens aanbelt. Als de daders dat zien, gaan ze er vandoor. Dat is te zien in een reconstructie in Bureau Brabant. Het blijft dus bij een poging tot overval, maar wel door met een pistool te dreigen.

Tweede overval

Een uur later, rond tien uur 's avonds is het opnieuw raak in de Van Kanstraat in Eindhoven. Iemand die ook een Macbook wil kopen, komt met zijn vriendin in een auto naar de afgesproken plek. Ook in dit geval wisten de bewoners van niks en ze vertrekken weer naar de auto.

De portieren van de auto worden opengetrokken en de overvallers vragen om geld. In paniek zoekt de vrouw daarnaar. Als ze de buit binnen hebben, gaan de overvallers er vandoor. Verderop stappen ze in een kleine witte auto en rijden ze weg. Er zijn geen beelden van het duo, wel zijn hun signalementen bekend en die zijn te zien in Bureau Brabant.

