Enorme explosie in een woonwijk te zien in Bureau Brabant

Enorme explosies in een woonwijk in Eindhoven vergroot

Een man loopt met een brandend voorwerp naar een voordeur aan het Fultonplein in Eindhoven. Als hij weer weg is zijn twee enorme explosies te zien bij het huis midden in een woonwijk. Beelden van de aanslag zijn maandag te zien in Bureau Brabant.

Fieke Nobel

De deur is uit de voegen gesprongen en het glas ligt eruit. De bewoners en de buren zijn ontzettend geschrokken van de knallen. In het huis lagen een moeder en zoon te slapen.

De politie weet nog niet wie de man op de beelden is en waarom juist dit huis doelwit was van de man.



