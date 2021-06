Voormalig Eindhovens hotel maanden illegaal bewoond door arbeidsmigranten

Foto: Alain Heeren/Studio040 vergroot

Een voormalig hotel aan de Leenderweg wordt sinds december vorig jaar bewoond door zo’n negentig arbeidsmigranten. Het arbeidsbureau dat ze er illegaal plaatste heeft zowel de gemeente als omwonenden met een groot probleem opgezadeld.

Vanaf het moment dat de migranten er zitten, zorgt het pand namelijk voor veel overlast in de buurt. Migranten houden zich volgens omwonenden regelmatig (zowel overdags als ‘s avonds) op het achterterrein op, zorgen daar voor geluidsoverlast, drinken en blowen er en laten er rommel achter.

Een bewoner die op het achterterrein uitkijkt, verhoogde onlangs zijn schutting om de geluidsoverlast tegen te gaan. Omwonenden willen niet met naam over de overlast in de publiciteit, uit vrees voor mogelijke gevolgen

Geen woonbestemming

Het gaat om het voormalige Amrath-hotel aan de Leenderweg, dat ingeklemd ligt tussen diverse winkels, bedrijven en ook middenin een woonwijk ligt. Het pand wordt sinds december vorig jaar van Amrath gehuurd door de Covebo Group, een bedrijf dat migranten via arbeidsbureau Eurojob in Nederland aan werk en verblijf helpt. Hoewel het pand alleen een horeca- en dus geen woonbestemming heeft, wordt het dus sinds december vorig jaar al door zo’n negentig migranten bewoond.

Logies

Covebo zelf stelt in een toelichting op de recente vergunningsaanvraag dat de bewoning wel degelijk in het bestemmingsplan past, omdat de migranten er steeds kort (maximaal vier maanden) verblijven en je daarmee van logies kan spreken. Bovendien past de huisvesting van arbeidsmigranten volgens Covebo bij de ambitie van de gemeente om deze groep op te vangen en daarvoor leegstaand vastgoed in te zetten.

Toen de gemeente Covebo op de hoogte bracht van de illegale situatie, vroeg het bedrijf in april alsnog een vergunning aan. Zonder resultaat; de aanvraag werd 15 juni geweigerd, waardoor het verblijf van de migranten nog altijd illegaal is.

Handhaven of niet?

Grote vraag is nu, welke vervolgstappen de gemeente neemt, nu de vergunning geweigerd is. Die is door de actie van het arbeidsbureau voor een voldongen feit gesteld en moet nu maar zien hoe het die zo bevredigend mogelijk oplost. Het arbeidsbureau bestuurlijk dwingen om het pand te laten ontruimen, lijkt niet voor de hand te liggen. Daarmee zou een grote groep arbeidsmigranten ineens op straat komen te staan en het probleem voor de gemeente alleen maar groter worden.

Het ligt daarom voor de hand dat de gemeente samen met Covebo op zoek gaat naar een alternatieve locatie om de arbeidsmigranten onder te brengen. Covebo gaf volgens de gemeente al aan vooralsnog niet tegen de geweigerde vergunning in beroep te gaan en in te zetten op een gesprek met de gemeente. Of dat gesprek al heeft plaatsgevonden, is niet bekend.

