Het is vies benauwd, maar na dinsdag is dat over

Het is heel benauwd in Brabant. Dat komt doordat we precies op de grens zitten tussen warme lucht en koelere lucht vanaf de oceaan, vertelt Alfred Snoek van Weerplaza. "Er zijn nu plekken in Brabant waar de luchtvochtigheid honderd procent is."

Honderd procent luchtvochtigheid betekent dat de lucht niet meer vocht kan bevatten dan dat. En dat is best bijzonder bij relatief lage temperaturen, zegt Snoek. Het regent op die plekken, of het is er mistig.

Warme nacht

Wat bij dit weer hoort, is dat het in de nacht van maandag op dinsdag ook niet echt afkoelde. Snoek: "In stedelijk gebied bleef het meer dan twintig graden. Het is een soort van subtropische lucht. Omdat de lucht zo vochtig is en er ook nog eens veel bewolking hing, wil het dan niet echt afkoelen."

Warmte en vochtige lucht is het ideale recept voor onweersbuien. Nu al doemen buien spontaan op, zegt Snoek. En daar zou de rest van de dag onweer bij kunnen komen. "Al lijkt dat moeilijk op gang te komen", zegt hij. Een ding staat vast: "Morgen is het een stuk koeler."

