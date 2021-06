Brabanders opgeroepen om extra bloed te geven voor ziekenhuizen

Ziekenhuizen bestellen extra bloed voor uitgestelde operaties. vergroot

In Brabant worden bloeddonors persoonlijk gebeld om een keer extra bloed of bloedplasma te geven aan de bloedbank. Dat is nodig omdat ziekenhuizen meer bloed bestellen dan normaal. Dat hebben ze nodig voor de inhaalslag die ze aan het maken zijn om de uitgestelde behandelingen en operaties te kunnen uitvoeren.

Agnes van der Straaten Geschreven door

De Brabantse ziekenhuizen hebben door corona heel veel operaties en behandelingen uitgesteld. Die worden nu weer ingehaald en daar is extra bloed voor nodig. Voor Sanquin reden om in de regio Brabant een extra belrondje te doen aan haar donors met de vraag om een keer extra te geven.

Volgens woordvoerder Marloes Metaal van Sanguin is het aantal donaties de afgelopen dagen ook al teruggelopen vanwege het warme weer. Donors hebben dan de neiging om het geven van bloed even uit te stellen totdat het wat koeler wordt. Metaal: "Dat zorgt ervoor dat we meer donors oproepen en dat we eigenlijk zeggen jongens vergeet ons niet."

Duizenden mensen gaven hun bloedplasma

In de coronatijd werd er door de ziekenhuizen iets minder bloed gevraagd, vooral omdat veel operaties uitgesteld werden. Maar het aantal donoren liep niet terug. Veel mensen meldden zich aan het begin van de coronacrisis aan, omdat ze graag iets goeds wilden doen.

De woordvoerder van Sanquin: "Later hebben we plasma ingezameld van genezen covidpatiënten. Met die antistoffen konden we, nog voordat er vaccins waren, medicijnen maken die mensen met een hele slechte afweer konden innemen. Een soort preventieve behandeling tegen corona. Daar hebben toen duizenden mensen hun plasma voor gegeven. Dat heeft er wel voor gezorgd dat er een achterstand kwam in de normale inzameling van plasma. Ook die hopen we nu in te halen."

In Brabant zijn dertien bloedbanken van Sanquin waar bloed en bloedplasma gedoneerd kan worden. Ook in de rest van Nederland is een extra vraag naar bloed en bloedplasma.

