Waar zijn de ansjovissen gebleven? 'De vangst was nog nooit zo slecht'

Het is een groot mysterie: waar zijn de ansjovissen gebleven? Acht weken lang gingen weervissers van de familie Van Dort uit Bergen op Zoom het water op, maar meer dan wat schamele visjes per dag leverde dat niet op. "Mijn vader doet dit al 65 jaar en heeft dit nog nooit meegemaakt."

Het is rustig in het winkeltje van Rian van Dort, waar klanten normaal in de rij staan voor de ansjovis. "Maar nu is de koelcel helemaal leeg. Hij staat niet eens aan." Klanten hebben er op dit moment dus nog weinig te zoeken. "We krijgen de hele dag door telefoontjes van mensen die vragen of er al iets binnen is. Die moet ik dan weer teleurstellen." Gelukkig is er veel begrip. "Dan zeggen ze dat ze meeleven en een kaarsje voor ons opsteken. Het heeft helaas niet mogen baten."

En dat zal het ook niet meer doen, want inmiddels hebben de vissers besloten het ansjovisseizoen te stoppen. "Normaal gaan we door tot half juli. Maar er komt gewoon niks binnen en we verwachten nu ook niet meer dat het aantrekt. Op dit moment zijn de mannen het water op om de netten af te breken."

"Eind 2019 zijn er in Zeeland windmolens geplaatst. Wellicht dat de trillingen daarvan de vissen verjagen."

Maar waarom die netten de afgelopen maanden zo leeg bleven, is de grote vraag. "Misschien door de kou van dit voorjaar. Aan de andere kant: vorig jaar vingen we ook weinig en toen was het juist hartstikke warm." Zo zijn er nog meer mogelijke oorzaken, volgens Rian. "Eind 2019 zijn er in Zeeland windmolens geplaatst. Wellicht dat de trillingen daarvan de vissen verjagen."

Tijd om op het antwoord te wachten, heeft de familie niet. "Het is nu belangrijk dat we zo snel mogelijk schakelen. We richten ons de rest van de zomer op paling." Dat moet de redding worden. "Hebben we ook vertrouwen in, hoor. Daarbij hebben we ons ook voorgenomen om niet bij de pakken neer te gaan zitten. Al moet ik toegeven dat de emmers volgend jaar een stuk verder vol moeten zitten. Anders wordt het een lastig verhaal."

