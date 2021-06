Man van 45 jaar aangehouden voor mishandeling van 11-jarig meisje

Archieffoto vergroot

Een man van 45 jaar uit Oosterhout is aangehouden omdat hij een meisje van 11 jaar zou hebben mishandeld. Maandagmiddag rond vier uur werd de politie gewaarschuwd dat een mishandeling had plaatsgevonden in de Schrijversbuurt.

Fieke Nobel Geschreven door

Agenten zagen het meisje op straat, ze was daar samen met haar ouders. Het meisje heeft aangifte gedaan en de man is aangehouden in zijn huis.

Wat de aanleiding was voor de mishandeling is niet duidelijk. De verdachte zit vast en er wordt onderzoek gedaan.

