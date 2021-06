Mathieu van der Poel kan nog geen afscheid nemen van het geel

Een geconcentreerde Van der Poel in het peloton (Foto: ANP). vergroot

Mathieu van der Poel houdt de gele trui nog een dag langer om de schouders in de Tour de France. In de vierde etappe naar Fougeres kwam de positie van Van der Poel niet in de gevaar. De etappe eindigde in een massasprint die werd gewonnen door Mark Cavendish. Van der Poel start in de tijdrit van woensdag opnieuw in het geel.

De vierde etappe was weer een etappe voor de sprinters in het peloton. In de laatste etappe in Bretagne van Redon naar Fougeres kwamen de renners onderweg nauwelijks obstakels tegen.

Périchon en Van Moer waren de vluchters van de dag. De Belg hield het goed vol tot aan ongeveer honderd meter voor de streep, waarna de sprinters keihard over hem heen kwamen. Cavendish kwam vervolgens als eerste over de streep. Boy van Poppel werd negende en Van der Poel kwam als twaalfde over de streep.

Woensdag staat er een tijdrit van 27,2 kilometer op het programma.

