Lichaam van Duitse soldaat uit Tweede Wereldoorlog gevonden in Best

Het graf werd gevonden in Best (foto: Koninklijke Landmacht). vergroot

In Best is het lichaam van een Duitse soldaat uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Het veldgraf waarin de soldaat lag, werd onlangs gevonden door iemand die met een metaaldetector aan het zoeken was. De detector sloeg aan op de munitie en een herkenningsplaatje die ook in het graf lagen. Uit onderzoek van de Landmacht blijkt dat het om een Duitse soldaat gaat die gedood werd tijdens Operatie Market Garden in 1944.

Madhavi Raaijmakers Geschreven door

Aan het einde van de Tweede Wereldoorlog in september 1944, startten de geallieerde soldaten een grootscheepse reddingsactie in de hoop Nederland te kunnen bevrijden. Tijdens Operatie Market Garden werden duizenden soldaten vanuit de lucht gedropt in de buurt van belangrijke bruggen. Het doel was deze te veroveren en zo door te kunnen stoten.

Gesneuveld in de strijd

Een van de vele soldaten die tijdens deze strijd sneuvelde werd dus onlangs gevonden in Best. Zijn geïmproviseerde veldgraf werd gevonden in de buurt van landingsterreinen van de Amerikaanse soldaten. Zij werden op 17 september 1944 vanuit vliegtuigen gedropt bij het punt waar de rijksweg tussen Eindhoven en Best het Wilhelminakanaal passeert.

Best werd die dagen zwaar verdedigd door Duitse troepen en vormde het toneel voor zware gevechten. Tijdens die gevechten vond ook deze soldaat de dood. Hij werd daar ter plekke, op de bodem van een oude schuttersput, begraven.

In zijn graf werden geen stukken van zijn uitrusting gevonden. Alleen flink wat Duitse patronen en een half herkenningsplaatje.

Identiteit

Alles wordt onderzocht door een speciale dienst van de Koninklijke Landmacht: de Bergings- en Identificatiedienst. Deze afdeling bestaat sinds 1945 en identificeert, zoekt en bergt slachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog.

Het is uiteindelijk aan het Bundesarchiv in Berlijn om helder te krijgen wie de tot nu toe onbekende soldaat was. Zij kunnen mogelijk aan de hand van het herkenningsplaatje een identiteit achterhalen.

Het lichaam zal uiteindelijk worden begraven op de Duitse Militaire Begraafplaats in het Limburgse Ysselsteyn.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.