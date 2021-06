Coronanieuws: 107 nieuwe besmettingen in Brabant

16.25

In 1294 gevallen gaat het om mensen die naar Londen zijn gereisd voor de wedstrijd tegen Engeland op 18 juni. 397 van die supporters waren ook aanwezig in Wembley, het stadion waar de wedstrijd plaatsvond. Duizenden Schotten waren voor dat duel naar Londen afgereisd, hoewel ze niet in het bezit waren van een ticket. Ze hebben de wedstrijd buiten of in een café gevolgd.