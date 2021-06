Coronanieuws: Alle jongeren vanaf 12 jaar kunnen coronavaccin krijgen

13.30

"Het was een overtuigend advies", zei De Jonge over het besluit. Het is de bedoeling dat jongeren voor het begin van het nieuwe schooljaar hun eerste prik kunnen krijgen, zei hij in een toelichting. In de eerste schoolmaand moeten ze ook een tweede prik kunnen krijgen. "Dat maakt dat jongeren goed beschermd aan het nieuwe jaar kunnen beginnen", aldus de bewindsman.