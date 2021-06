Mathieu van der Poel blijft ook na tijdrit in het geel in Tour de France

Mathieu van der Poel verrast in tijdrit (Foto: ANP). vergroot

Mathieu van der Poel is er in de vijfde etappe van de Tour de France verrassend in geslaagd om zijn gele trui te behouden. Van der Poel zette in de tijdrit van 27,2 kilometer van Changé naar Laval een scherpe tijd neer waardoor de gele trui om zijn schouders blijft.

De tijdrit werd gewonnen door de Sloveen Tadej Pogacar in een tijd van 32 minuten en 0,83 seconden. Van der Poel eindigde op 31 seconden als vijfde, maar hij hield genoeg seconden over om de gele trui te behouden.

Van der Poel heeft in het algemeen klassement nog een voorsprong van acht seconden op Pogacar, die veel tijd pakte op zijn concurrenten voor de eindzege in deze Tour. Wout van Aert staat derde in het algemeen klassement met een achterstand van 30 seconden. Gevolgd door Julian Alaphilippe (48 seconden) en Aleksej Loetsenko (1 minuut 21 seconden).

Sleutelen aan de fiets

"Ik verbaas mezelf vandaag", zei Mathieu van der Poel na afloop voor de camera. "Maar het is ook een teamprestatie. We hebben tot middernacht aan de tijdritfiets gesleuteld voor een nog betere afstelling. Dit was een van mijn beste dagen op de fiets. Ik moest tot het uiterste gaan. Ik ben trots op mezelf en het team."

Onderweg werd Van der Poel op de hoogte gehouden van de tussentijden door ploegleider Christoph Roodhooft. "Ik had vertrouwen in mezelf. Op het einde had ik genoeg voldoende energie over voor het slot van de tijdrit. Er zat nog iets in de tank voor de laatste kilometers."

De geletruidrager en ritwinnaar Pogacar feliciteerden elkaar na afloop. Van der Poel liet weten goed overweg te kunnen met de Sloveen. "Hij is heel aardig en we hebben af en toe contact. Hoe hij de tijdrit wint is ongelofelijk." De kopman van Alpecin denkt dat hij het geel nog twee dagen kan houden. "In de bergetappes is het niet realistisch om het geel te kunnen verdedigen tegen Pogacar. Dan zal ik het terug moeten geven aan hem."

