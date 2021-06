Hackers leggen computersysteem Mandemakers plat, keukenbedrijf onbereikbaar

De melding op de website van Mandemakers Keukens. vergroot

De Mandemakers Groep in Waalwijk is deze week het slachtoffer geworden van hackers. Het bedrijf, dat ruim 200 filialen heeft in keukens, sanitair en meubels, zegt ‘niet of nauwelijks’ bereikbaar te zijn en te werken aan een oplossing. Beveiligingsexperts van het gespecialiseerde bedrijf Fox-IT zijn ingeschakeld om onderzoek te doen naar de hack.

Ron Vorstermans Geschreven door

Zowel de showrooms als het hoofdkantoor in Waalwijk hebben last van de hack. Medewerkers kunnen niet in systemen en showrooms zijn telefonisch onbereikbaar. Wel zijn de filialen nog open. Het bedrijf heeft ruim 200 filialen door heel Nederland.

Aard van hack

Mandemakers is het doelwit van zogeheten ransomware. Daardoor is het bedrijf buitengesloten van eigen interne computersystemen. Pas na het overmaken van geld, vrijwel altijd in de vorm van moeilijk traceerbaar cryptogeld, wordt het systeem weer vrijgegeven.

Ransomware maakt al jaren over de hele wereld slachtoffers, van de Russische staatspostdienst tot parkeergarages van Q-Park en de Universiteit van Maastricht.

'Binnen twee dagen megabedrag betalen'

Volgens de lokale nieuwssite Langstraat Media moet het bedrijf binnen twee dagen een megabedrag in bitcoin betalen aan de afpersers. Hoe hoog het bedrag precies is, is niet bekend.

Niemand kan meer gebruikmaken van het computersysteem, meldt Langstraat Media. Volgens de site werden er dinsdag al medewerkers naar huis gestuurd. Het bedrijf houdt de eigen medewerkers naar verluidt via Whatsapp op de hoogte.

Onder de Mandemakers Groep vallen onder meer winkels van:

Brugman Keukens,

CVT Keukens,

Keukenconcurrent,

Piet Klerx,

Woonexpress,

Morres.

De eigenaar is Ben Mandemakers.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.