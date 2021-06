Minder varkensboeren stoppen, daarom meer geld over voor piekbelasters

Meer dan 170 Brabantse varkenshouders maken gebruik van een subsidieregeling om te stoppen met hun bedrijf. Bijna tweederde van de 278 deelnemers aan de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (Srv) komt daarmee uit Brabant. Omdat het aantal deelnemers beperkt blijft, is er meer geld over voor andere stikstofmaatregelen.

Gedeputeerde Elies Lemkes-Straver is blij met het uiteindelijke aantal Brabantse varkenshouders dat definitief deelneemt aan de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen. Van de 278 varkenshouders die gebruikmaken van de Srv, komt bijna tweederde uit Brabant. Volgens de provincie zal de geurhinder flink afnemen. De provincie is zich ervan bewust dat stoppen een ingrijpende beslissing is.

Woensdag maakte de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in een brief aan de Tweede Kamer bekend dat 170 miljoen euro aan resterende middelen beschikbaar komt voor overige stikstofmaatregelen, waarvan 130 miljoen euro voor de aankoop van piekbelasters.

Doorschuiven

Volgens gedeputeerde Erik Ronnes is dat goed nieuws. Hij drong er bij de minister op aan de resterende middelen voor de aankoop van piekbelasters beschikbaar te stellen. In Brabant hebben zich in de eerste ronde 22 piekbelasters aangemeld, maar er was maar budget voor een tiental bedrijven. Met de aanvullende middelen kan nu met alle 22 bedrijven gesproken worden over aankoop. Daarmee kan de provincie de stikstofuitstoot sneller verminderen.