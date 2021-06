‘Veel nepgeld op straat na schietpartij’, zeggen ooggetuigen

Wachten op privacy instellingen... Buurtbewoners maakten foto's en filmpjes. Volgende Vorige vergroot 1/2 De eerste beelden van direct na de schietpartij in Eindhoven

Verschillende mensen waren dinsdagavond getuige van een hevige ruzie en een schietpartij op de Muzenlaan in Eindhoven. Buurtbewoners hoorden schoten en zagen hoe auto’s wegscheurden. Er bleef flink wat nepgeld op straat achter.

Mareska Cauberg woont op de kruising waar het gebeurde. Haar camera’s hebben alles vastgelegd. “De daders staan er heel duidelijk op. Alles is te zien.” De camerabeelden heeft ze niet meer, die zijn afgedragen aan de politie.

“Het was heel heftig. Drie auto’s stopten en de inzittenden stapten uit. Ook werd er gevochten. Ze schreeuwden: ‘Terug in de auto! Terug in de auto!’ Daarna werd er een keer geschoten. Vervolgens renden de mannen richting een stukje gras naast de flat. Daar werd op het gras weer verder gevochten”, vertelt ze.

Een andere buurtbewoner zegt: “Ik woon hier net een maand. Het was echt heel heftig. Ik hoorde een flinke knal. Ik stond op veilige afstand en ben meteen vanuit mijn flat gaan filmen. Pas later zag ik dat de man een pistool vast had.”

Bewoner Sander Breukink vertelt vanuit zijn appartement: “Ik zat op de bank tv te kijken en ineens hoorde ik geschreeuw. Ik was niet meteen onder de indruk maar daarna hoorde ik een paar harde klappen. Toen ben ik gaan kijken en zag ik twee auto’s die ineens met een enorme rotvaart wegreden. Toen ben ik beneden gaan kijken en zag ik een bak papier liggen, dat bleken allemaal nepbriefjes van vijftig euro te zijn. Ze waren overduidelijk nep want je zag dat ze uit de printer kwamen.”

Ook Willem Broekman keek naar het tafereel vanuit zijn appartement: “Ik was aan het studeren en uit het niets hoorde ik kabaal, geschreeuw en een pistoolschot. Toen heb ik uit mijn slaapkamerraam gekeken en zag ik een ruzie tussen jongvolwassenen en hoorde ik nog een pistoolschot. Er werd gestoeid en aan elkaar getrokken. Ik denk dat het een man of vijf, zes waren. Ze lieten allemaal cash geld vallen. Later hoorde ik dat dat nepgeld was."

Hij besloot veilig in zijn appartement te blijven, maar is niet hevig geschrokken. "Het was een rare situatie maar ik heb gewoon goed geslapen vannacht.”

De schietpartij gebeurde rond halftien 's avonds. Er raakte niemand gewond.

