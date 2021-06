Rico Verhoeven probeert het nu als golfer

Rico Verhoeven wacht op de golfbaan Rico Verhoeven geconcentreerde golfer Rico Verhoeven slaat af Rico Verhoeven de golfer Volgende Vorige vergroot 1/4 Rico Verhoeven wacht op de golfbaan

Golf is geen sport die je gelijk associeert met Rico Verhoeven, de wereldkampioen kickboksen. Toch was Verhoeven dinsdag de blikvanger op het Big Green Egg golftoernooi in Arnhem. Zijn debuut in een gecombineerde wedstrijd tussen profs en amateurs bleek vooral leerzaam. “Ik heb heel veel goede tips gekregen.”

De beresterke Verhoeven is pas sinds kort actief als golfer. Op het toernooi speelde hij samen met Romy Meekers, een van de Nederlandse topspeelsters. “Mijn ballen gaan vaak te veel scheef naar rechts en hopelijk is dat nu voorbij.” Verhoeven, vast en zeker de sterkste golfer te wereld, wordt door de organisatie omschreven als een gedreven amateurgolfer.

Aan het gemengde toernooi deden ook Lieke van Lexmond, Marianne Timmer en Orlando Engelaar mee.

Wanneer Rico Verhoeven uit Halsteren weer in de ring stapt om zijn wereldtitel bij Glory te verdedigen is niet duidelijk. Alistair Overeem heeft laten weten het liefst zo snel mogelijk tegen Verhoeven in de ring te stappen.

