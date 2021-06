Drie jongens mishandelen automobilist in Tilburg

Op de Corellistraat in Tilburg is dinsdagavond een man mishandeld door drie jongens. De daders zijn gevlucht en sindsdien spoorloos.

Rond elf uur kregen agenten de melding dat er een gewapende overval plaats zou hebben gevonden in de Corellistraat. De melder verklaarde dat hij na thuiskomst even in zijn auto bleef wachten toen er op zijn raam werd geklopt. De man stapte uit om een jongen te woord te staan en ging daarna weer in zijn auto zitten omdat hij de situatie niet vertrouwde.