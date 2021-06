'Woensdrechtse' militaire satelliet met succes in baan om aarde gebracht

Illustratie van de BRIK-II (foto: Ministerie van Defensie). vergroot

De nanosatelliet BRIK-II van het ministerie van Defensie is woensdagmiddag met succes in een baan om de aarde gebracht. Dat meldt demissionair minister Ank Bijleveld. De raket met de kleine Brik II-satelliet werd vanaf een Boeing 747 gelanceerd door het bedrijf Virgin Orbit. Dat gebeurde in de Verenigde Staten. De militaire satelliet is mede ontwikkeld door deskundigen van het 982 Squadron van vliegbasis In Woensdrecht. Vanaf het grondstation in Dongen wordt de kunstmaan op de voet gevolgd.

Corné Verschuren & ANP Geschreven door

Jarenlang hebben deskundigen van het 982 Squadron van de West-Brabantse vliegbasis op een defensiecomplex in Dongen aan het experimentele project gewerkt.

Melkpak

Het is voor het eerst dat Defensie een satelliet in de ruimte brengt. De BRIK-II moet de radiocommunicatie verbeteren en informatie verzamelen van radioverkeer in een missiegebied. De satelliet is niet veel groter dan een pak melk. Daardoor is hij veel makkelijker te maken en goedkoper dan een grote satelliet. Aan de buitenkant van de kunstmaan zitten kleine zonnepanelen. Een spectrometer kan radiogolven opvangen van onder meer militaire eenheden, vliegtuigen en schepen.

Voor Defensie is de lancering van de satelliet 'een historische mijlpaal'. Het wordt voor de krijgsmacht steeds belangrijker om strategische informatie vanuit de ruimte te verzamelen. De NAVO merkte de ruimte in 2019 dan ook al aan als militair domein.

Drie jaar in de ruimte

De BRIK-II bevindt zich op ongeveer vijfhonderd kilometer hoogte en moet minimaal drie jaar in de ruimte blijven. Uiteindelijk zal hij binnen tien jaar terugkeren in de atmosfeer van de aarde en daar dan verbranden.

De experts van vliegbasis Woensdrecht ontwierpen en bouwden de satelliet niet alleen. Ze werkten hiervoor samen met de Technische Universiteit in Delft, de University of Oslo, en Nederlandse ruimtevaartbedrijven.

