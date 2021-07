Wietexperiment in onder meer Breda en Tilburg opnieuw vertraagd

(Archieffoto) vergroot

De start van het wietexperiment in tien Nederlandse steden, waaronder Breda en Tilburg, is vertraagd. Het was de bedoeling dat de proef met de legale levering, inkoop en verkoop van cannabis dit najaar van start zou gaan, maar er zijn nog te veel onzekerheden. Zo hebben de telers meer tijd nodig om kwalitatief goede hasj te kunnen leveren.

Dat schrijft de Arnhemse burgemeester Ahmed Marcouch in een brief aan de gemeenteraad. Arnhem behoort ook tot de tien steden die meedoen aan de proef. De vier grote steden (Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag) doen niet mee, omdat ze het niet eens waren met de opzet van het experiment.

Het experiment met de gesloten coffeeshopketen, zoals het officieel heet, moet uitwijzen of het mogelijk is om de teelt van cannabis legaal te maken. Nu kopen coffeeshops de wiet illegaal aan de achterdeur. Dat zorgt voor criminaliteit, overlast en gezondheidsproblemen. Het experiment gaat vier jaar duren.

Nieuwe datum nog onduidelijk

Volgens het ministerie van Justitie ligt het project niet stil. Omdat het om een ingewikkelde proef gaat die helemaal nieuw is, vergen sommige onderdelen veel tijd. Ook moeten de tien deelnemende gemeenten op lokaal niveau hun eigen zaken regelen, zoals het aanwijzen van een locatie voor de wietteelt en daar vergunningen voor verstrekken. De gemeenteraad moet akkoord gaan.

Het is volgens een woordvoerster van Justitie nog niet te zeggen welke gemeente als eerste daadwerkelijk van start kan gaan. Er zijn ondertussen na een strenge selectie telers uitgekozen. Als die voldoende wiet kunnen aanbieden binnen de grenzen van het experiment wordt een startdatum gekozen. De Tweede Kamer krijgt in het najaar een voortgangsbrief.

Eerder ook uitstel

De ministers van Justitie en van Volksgezondheid houden de burgemeesters op de hoogte, aldus Marcouch. Eerder werd de proef al uitgesteld als gevolg van de coronacrisis.

