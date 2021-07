Condooms lagen in een geheime la, zo ging dat vroeger bij de drogist

Wachten op privacy instellingen... Conservator Hans Schoenmaker toont een object uit de collectie van De Dorpsdokter: een historisch condoom. (foto: Marco de Roos) Volgende Vorige vergroot 1/2 Condooms lagen in het geheime laatje: zo was de drogist vroeger

In de drogisterij werd vroeger geheimtaal gesproken. Als een klant aan de baliemedewerkster vroeg: “Is jouw vader thuis?” dan wist ze dat ze het geheime laatje onder de toonbank moest opentrekken. Want daarin lagen de condooms.

Hans Schoenmaker van museum De Dorpsdokter uit Hilvarenbeek tovert ze zo uit dat geheime laatje tevoorschijn. Het is sinds donderdag te bewonderen in museum De Dorpsdokter in Hilvarenbeek. Daar staat vanaf nu de hele historische winkelinrichting van drogisterij Smagghe uit Breda: “Deze condooms, uit de jaren vijftig, zou ik niet meer gebruiken. Dat is niet veilig.”

“Het materiaal voor de condoom was duur, dus hij werd hergebruikt.”

Als conservator kent Schoenmaker de details van het in de achttiende en negentiende eeuw zo geheimzinnige product: “Condooms werden toen gemaakt van de darm van schapen of geiten. Die knipte je op maat af. Knoopje erin, onder de kraan houden om te kijken of hij niet lek was en dan kon je hem gebruiken.”

Schoenmaker laat een metalen rekje zien dat op de toonbank staat: “Het materiaal voor de condoom was duur, dus hij werd schoongespoeld. Daarna werd-hij op de condoomdroger te drogen gezet. Om hem weer soepel te krijgen, werd hij vervolgens in de melk gelegd. Daar hebben we de reclameslogan ‘Met melk meer mans’ aan overgehouden.”

"De drogist was ook een chemicus."

Uiteraard was in de drogisterij ook genoeg te krijgen dat wel openbaar was. Op tientallen laatjes staat de inhoud afgedrukt. ‘CORT:RAD:GRANAT’ bijvoorbeeld: “De Latijnse naam voor de schors van een granaatappel”, legt Schoenmaker uit. Op een ander kastje staat Doodekop. “Dat was een pigment, daar werd verf mee gemaakt. De drogist was ook een chemicus. Hij kon met allerlei grondstoffen omgaan.”

De Nederlandse drogist is bijzonder, weet de conservator: “Want die mag pillen maken. Dat mag in geen enkel ander land. Als je in het buitenland aspirine nodig hebt, ga je naar de apotheek. Maar hier beconcurreert de drogist de apotheek met zelfzorgmedicijnen. Dat dat in Nederland kan, komt door een foutje in de Geneesmiddelenwet.”

In het museum De Dorpsdokter in Hilvarenbeek kun je, naast de huisarts- en tandartspraktijk en apotheek van vroeger nu dus ook de historische drogisterij van Smagghe bewonderen. De familie was van 1860 tot 1968 drie generaties lang actief in de Ridderstraat in Breda. Daarna kocht het stedelijk museum in Breda het hele interieur met alle voorwerpen op. De Dorpsdokter kreeg het in bruikleen. “Uniek in de wereld”, zegt Schoenmaker erover. “Zo’n verzameling vind je nergens.”

Museum De Dorpsdokter in Hilvarenbeek is in juli en augustus zeven dagen per week geopend, van 13.00 tot 16.30 uur.

