Regenboogbank opnieuw beklad in park Valkenberg in Breda

De regenboogbank in het Valkenberg in Breda is voor de tweede keer beklad met donkere verf. Het kunstwerk staat voor acceptatie van de LHBTI-gemeenschap. Wethouder Miriam Haagh noemt het een 'ongelofelijke actie'.

Rebecca Seunis Geschreven door

Donderdagochtend was het bankje volledig besmeurd met donkere verf of inkt. Het bankje verving in oktober 2020 het regenboogpad dat in het park lag. Het kunstwerk werd op Coming Out Day in 2020 onthuld in het Bredase park. Kort na de onthulling, werd het bankje ook al op vrijwel dezelfde manier besmeurd.

Schoonmaakploeg

Breda is een regenbooggemeente, wat betekent dat de gemeente zich actief inzet voor de sociale acceptatie van LHBTI's (lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgender- en intersekse mensen). Wethouder Miriam Haagh zegt: "Ongelofelijke actie! Na een week met zoveel statements voor vrijheid en lhbti+ in de EU."

De gemeente Breda laat weten dat er meteen een schoonmaakploeg naar het Valkenberg is gestuurd en dat de regenboogbank donderdagmiddag weer schoon is. "Wij vinden de bekladding heel teleurstellend. We vinden het bankje een belangrijke uiting", aldus een woordvoerder.

