Keti Koti leeft niet echt in Brabant: 'Gemeenten kunnen het voortouw nemen'

Een petitie om van Keti Koti, de Surinaamse herdenking van de afschaffing van de slavernij, een officiële vrije dag te maken, is tienduizenden keren ondertekend. In enkele Brabantse steden zijn er herdenkingen op 1 juli, maar in de meeste plaatsen gebeurt er niets.

Preventiemedewerker Jochen Dekker van het antidiscriminatiebureau RADAR in Tilburg juicht de herdenking van 'de gebroken ketenen' toe en vindt dat gemeenten daar ook zelf het initiatief voor kunnen nemen. “Als gemeente hoef je niet te wachten tot zwarte mensen met initiatieven komen. Je kunt gewoon zélf aan de slag, want er zijn genoeg aanleidingen om deze belangrijke gebeurtenissen te vieren en te herdenken.”

Volgens Dekker kunnen gemeenteraden veel leren van de Black Lives Matter-beweging en Keti Koti-vieringen. Een grote groep Nederlanders, niet alleen zwarte mensen, vindt namelijk dat discriminatie bij de wortel moet worden aangepakt.

“Een overheid moet zijn verantwoordelijkheid nemen en niet aan de zijlijn wachten. Ook als plattelandsgemeente kun je daar van alles mee. Dat lijkt vaak een ver-van-mijn-bedshow, maar dat is het echt niet.”

Door de Black Lives Matter-beweging ziet Dekker wel dat de aandacht voor het thema toeneemt. Gemeenteraden voelen zich gesterkt om het onderwerp op de politieke agenda te zetten. Dat is anders geweest, vertelt hij.

“Vanuit het verleden worden discriminatie-, inclusie- en diversiteitsbeleid niet als echt belangrijk gezien. Er wordt altijd weinig prioriteit aan gegeven en staat onderaan de lijst.”

RADAR geeft als antidiscriminatiebureau adviezen aan gemeentes. “We kijken hierbij onder andere naar de arbeidsmarkt, het onderwijs, de woningmarkt en sport. We adviseren gemeenten om daar een integraal beleid voor te maken.”

In sommige gemeenten wordt al gewerkt aan een actieplan. “Dat is een bewijs dat discriminatiebestrijding boven alle politieke kleur gaat. Voorlichting en preventie is cruciaal om het probleem aan de voorkant aan te pakken. Dat doe je door er als gemeente gewoon mee aan de slag te gaan.”

Monument slavernijverleden

Inwoners van Tilburg kunnen kiezen uit drie monumenten om het slavernijverleden te herdenken, zo maakte de gemeente Tilburg juist donderdag, Keti Koti dus, bekend. Het monument komt te staan op het Burgemeester Stekelenburgplein, aan de noordkant van Station Tilburg. Op een speciaal daarvoor ingerichte website kunnen mensen een stem uitbrengen op drie ontwerpen.

In de maanden juli en augustus kan er gestemd worden. Een commissie gebruikt de uitkomst mede om een advies uit te brengen aan de burgemeester en wethouders. Wanneer het monument geplaatst wordt, is nog niet bekend. Op 1 juli 2018, tijdens de eerste officiële herdenking van de afschaffing van de slavernij in Tilburg, maakte burgemeester Theo Weterings bekend dat de stad een eigen monument zou krijgen om de afschaffing van de slavernij te herdenken.

