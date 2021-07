Gratis test lokt veel vakantiegangers naar teststraat: 'Wel zo fijn'

Wachten op privacy instellingen... Suzanne wordt getest Volgende Vorige vergroot 1/2 Vakantiegangers kunnen zich gratis laten testen op corona

Wie op reis gaat, kan zich vanaf donderdag gratis laten testen op corona. Bij de XL-testlocatie aan de Antoon Coolenlaan in Eindhoven was het meteen volle bak. Er zijn daar nu meer mensen die zich laten testen om op vakantie te kunnen gaan dan mensen die zich laten testen omdat ze symptomen hebben van het coronavirus.

Het ziet er vooralsnog uit als een normale testlocatie, witte tenten, medewerkers in gele jassen die je de weg wijzen en ingepakte mensen die de testen afnemen. Toch wordt het komende tijd nog wat vrolijker, want de GGD Brabant-Zuidoost gaat vakantie posters ophangen in de teststraat. Ten minste, in de teststraat die is bedoeld voor de vakantievierders, want de mensen die op vakantie gaan worden gescheiden van de zieke mensen die zich laten testen.

"Ik ben blij dat ik gratis kan testen. Als student hebt je natuurlijk niet veel geld."

Suzanne (22) uit Waalre gaat op kanokamp in Zuid-Frankrijk. "Daar ben ik wel aan toe ondertussen: lekker met vrienden wat leuks doen, daar kijk ik echt naar uit. Ik ben blij dat ik gratis kan testen. Als student hebt je natuurlijk niet veel geld. Dat geld kan ik beter aan iets anders besteden. Daarbij is het natuurlijk verplicht om te testen, dus dan is het wel zo fijn als dat ook wordt betaald."

De gratis testen zijn bedoeld voor mensen die niet zijn gevaccineerd tegen het virus. De overheid heeft besloten om deze kosten voor alle vakantievierders voor rekening te nemen. "Goed initiatief", vindt een van de reizigers. "De reisbranche heeft het al zo zwaar gehad. Nu zullen meer mensen ervoor kiezen om op vakantie te gaan."

“Ik heb wel 25 keer moeten bellen voordat ik erdoor was.”

Woensdag konden mensen al bellen voor afspraak. Het was meteen erg druk. “Ik heb wel 25 keer moeten bellen voordat ik erdoor was”, vertelt een man die staat te wachten op zijn test. De GGD's vroegen mensen dan ook om nog niet te bellen wanneer ze deze week nog niet op vakantie gaan. Ook het online aanmelden werkte woensdag nog niet.

Griekenland, Formule 1 in Oostenrijk. Alle mensen die zich laten testen, hebben een leuk vooruitzicht. Veel mensen verlangen naar de zon: 'Want dat valt hier een beetje tegen", vertelt een jonge vrouw. "En cocktails natuurlijk, want die smaken in het buitenland veel beter. En gewoon in het vliegtuig stappen. Dat is ook weer fijn. "

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.