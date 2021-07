Vakantiegangers kunnen zich gratis laten testen op corona: 'Wel zo fijn'

Wie op reis gaat, kan zich vanaf donderdag gratis laten testen op corona. Bij de XL-testlocatie in Eindhoven was het meteen volle bak. Er zijn daar nu meer mensen die zich laten testen om op vakantie te kunnen gaan dan mensen die zich laten testen omdat ze symptomen hebben van het coronavirus.

Het ziet er vooralsnog uit als een normale testlocatie, witte tenten, medewerkers in gele jassen die je de weg wijzen en ingepakte mensen die de testen afnemen. Toch wordt het komende tijd nog wat vrolijker, want de GGD Brabant-Zuidoost gaat vakantie posters ophangen in de teststraat. Ten minste, in de teststraat die is bedoeld voor de vakantievierders, want de mensen die op vakantie gaan worden gescheiden van de zieke mensen die zich laten testen.