In 1 minuut verandert lelijke wand van Organon in een enorm kunstwerk

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/2 Hier zie je hoe het kunstwerk ontstaat

De karakteristieke 'blauwe wand' van Organon in Oss is veranderd in een gigantisch kunstwerk van 700 vierkante meter. Vrijdag is het kunstwerk klaar. Maandenlang werkte Rosalie (21) de Graaf eraan. Een monsterklus die ze helemaal in haar eentje klaarde.

De blauwe wand is een begrip in Oss. Iedereen in de stad kent ‘m. De wand werd begin jaren zeventig tegen de fabrieksmuur van Organon geplaatst. “Veel mensen komen naar me toe en vertellen dat ze hier hebben gewerkt. Ze voelen zich verbonden met het bedrijf en met de wand. Het is een opvallend object waar elke dag heel veel mensen voorbijkomen.”

Sinds eind april zien ze Rosalie aan het werk. Met een overall, een mondmasker, een afbeelding op haar telefoon en heel veel spuitbussen. De wand is hoog en daarom staat ze in een hoogwerker die ze zelf met veel gemak bedient. “Ik heb een hoogwerkerscertificaat!”, zegt ze enthousiast. Rosalie is een 'street artist', een kunstenares die met spuitbussen afbeeldingen op de wand spuit. “Er zijn bijna alleen mannen in deze wereld. Het is relatief uniek wat ik doe.”

"Ze komen zelfs worstenbroodjes en appelflappen brengen.”

De Ossenaren kiezen eerder dit jaar voor haar ontwerp. Zij mag ‘hun’ blauwe wand onder handen nemen. Maanden duurt het want bij elk regenbuitje moet Rosalie weer even stoppen. Stukje bij beetje ziet Oss haar ontwerp op de wand tevoorschijn komen. Mensen stoppen om foto’s te maken. “Ik krijg veel leuke reacties. Ze toeteren. Of kinderen geven een applaus als ze voorbijkomen van school. Ze komen zelfs worstenbroodjes en appelflappen brengen.”

Rosalie begon aan de klus in opdracht van MSD, maar inmiddels is de locatie weer in handen van Organon en die wilde de muurschildering maar wat graag hebben. 'Trots van Oss' gaf Rosalie haar werk als titel. “Je ziet drie mensen op de schildering. Ze staan symbool voor de ontwikkeling, productie en onderzoek van medicijnen. Het bedrijf Organon staat bekend om de anticonceptiepil. Die staat centraal. Je ziet bloemetjes en bijtjes, vruchtbaarheidsbehandelingen, organen. Je ziet steeds nieuwe dingen. Het is een heel drukke schildering.”

“Ik vind het leuk dat ze houdoe zeggen hier."

Rosalie ziet zichzelf als een ‘meisje uit de Achterhoek’. De afgelopen maanden staat ze elke dag om 6 uur op om daarna naar Oss te rijden. Dat is nu voorbij. “Ik vind het leuk dat ze houdoe zeggen hier. Ik heb de sfeer wel geproefd hier. Het is wel vergelijkbaar met de Achterhoek."

De wand wordt over een aantal jaren vervangen. Zeker is dat Oss en omgeving de muurschildering nog een aantal jaren kunnen bekijken. "Ik ben supertrots. Helaas is het een tijdelijke wand. Later kan ik niet - als ik kinderen krijg - laten zien wat ik gemaakt heb. Maar er zijn foto’s en video’s. Het is een prestatie waar ik trots op ben.”

vergroot

De muurschildering is 700 vierkante meter. vergroot

Rosalie maakt het hele kunstwerk zelf. vergroot

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.