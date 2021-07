Agressieve verdediger André Ramalho heeft zin in uitdaging bij PSV

PSV'er André Ramalho (foto: ANP). vergroot

Een andere club, een andere omgeving, en een ander land. Veel is nieuw voor PSV-aanwinst André Ramalho, maar trainer Roger Schmidt kent hij door en door. Hij kwam onder meer op diens voorspraak naar Eindhoven, een plek waar hij het nu al naar zijn zin heeft.

Schmidt was degene die Ramalho liet debuteren bij Red Bull Salzburg. De Oostenrijkse topclub, waar Eindhovenaar Ricardo Moniz toentertijd fungeerde als hoofd jeugdopleiding, pikte Ramalho op bij Red Bull Brasil. Moniz had daar een belangrijke rol in, maar nog belangrijker voor Ramalho was Schmidt. “Ik vind het echt leuk om weer samen met hem te werken”, zegt de Braziliaan na afloop van de training van donderdag.

“Hij kent me goed en ik weet hoe hij met zijn teams wil spelen. Ik ben hem nog altijd dankbaar dat hij me de kans heeft gegeven bij Salzburg. Schmidt zal altijd een speciale trainer voor mij blijven.”

De Braziliaanse verdediger werd door Schmidt al omschreven als iemand die met veel ruimte in de rug kan spelen. Zelf voegt Ramalho daar nog wat zaken aan toe. “Ik ben een agressieve verdediger, die ver naar voren durft te verdedigen. Ook kan ik in de opbouw wat bijdragen en af en toe scoor ik. Al gebeurt dat laatste niet heel vaak hoor”, voegt hij er lachend aan toe.

"Heurelho Gomes hoopt hier snel langs te kunnen komen zodat we elkaar kunnen ontmoeten."

De aanwezigheid van Schmidt is wel degelijk een reden geweest voor Ramalho om voor PSV te kiezen, maar toch is dat zeker niet de enige reden. De Braziliaanse centrumverdediger benadrukt dat hij toe was aan een nieuwe uitdaging. “Godzijdank hebben we bij Red Bull Salzburg veel prijzen kunnen winnen, maar ik was toe aan wat anders. PSV is echt een grote club met een geweldige historie. Ze doen altijd mee om de prijzen en daar wil ik deel van uitmaken. Ik ben ervan overtuigd dat dit een juiste stap is voor mij.”

Ook PSV’s status in zijn thuisland Brazilië maakte de keuze voor Eindhoven wat makkelijker. Ramalho heeft, nadat zijn transfer officieel was, contact gehad met oud-PSV’er Heurelho Gomes.

“Hij stuurde een videoboodschap en daarna heb ik hem een berichtje gestuurd om hem te bedanken. En zo raakten we aan de praat. Hij hoopt hier snel langs te kunnen komen zodat we elkaar kunnen ontmoeten. Ik wil hem graag beter leren kennen, want hij lijkt me een hele aardige man met een geweldige historie hier bij PSV. Het zou mij ook helpen om met hem te praten over de club en de omgeving zodat ik hier nog beter kan wennen.”

Want ondanks zijn ervaring en leeftijd, is en blijft een stap naar een nieuwe club in een ander land toch altijd lastig. Ook voor Ramalho. “Maar het bevalt me tot nu toe heel goed. We hebben een leuk team met veel kwaliteit, dat kun je direct zien. We hebben goede spelers en een mooie mix van ervaren spelers en jonge talenten, dat is vaak een goede balans.”

Ramalho hoort zelf bij de groep van ervaren spelers en dat beseft hij zich ook maar al te goed. “Dat is ook een reden waarom ik door PSV ben gehaald. Ik denk dat ik de jonge jongens ook echt kan helpen. Maar ook ik kan nog veel leren. Dat is ook het mooie aan voetbal: je leert altijd weer meer. Ik hoop dat ik de jonge jongens goed kan helpen en dat we ons als team goed ontwikkelen en verder kunnen groeien.”

