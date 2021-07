Joël Drommel al op z’n plek bij PSV: ‘Champions League is een jongensdroom’

Joël Drommel (foto: ANP). vergroot

Joël Drommel heeft zijn eerste week als PSV’er er bijna op zitten. De doelman kwam deze zomer over van FC Twente en hoopt in Eindhoven zijn goede ontwikkeling door te trekken. Drommel geniet met volle teugen en heeft in ieder geval niet veel tijd nodig om te wennen in Eindhoven: "Alle randvoorwaarden zijn goed, dus ik kan me volledig focussen op PSV en op mijn eigen prestaties.”

Job Willemse Geschreven door

Met een grote glimlach staat Drommel de aanwezige pers te woord. De in Bussum geboren doelman geniet ogenschijnlijk van elk moment tot nu toe bij zijn nieuwe club. “Dat is ook zeker zo. Ik heb het heel erg naar mijn zin en ik voel me al echt op mijn plek hier in Eindhoven.”

Echt spannend vond Drommel zijn eerste paar dagen bij PSV niet. De goalie vertelt dat hij al een week eerder op De Herdgang was begonnen met trainen voor zichzelf. “En ik heb al voor mijn vakantie een huis gekocht in de buurt van Eindhoven. Alle randvoorwaarden zijn goed, dus ik kan me volledig focussen op PSV en op mijn eigen prestaties.”

"Ik moet keihard werken, laten zien dat ik alles geef."

PSV maakte in april de overgang van de 24-jarige Drommel bekend. Technisch manager John de Jong had lange tijd onderhandeld met FC Twente. Lang was het ook onzeker of Drommel wel naar Eindhoven zou komen. De doelman keepte een geweldige eerste seizoenshelft, waaronder een geweldige pot in Enschede tégen PSV, maar na de winterstop ging het wat minder. Drommel zelf geeft aan dat het voor hem niet makkelijk om helemaal gefocust te blijven op het voetbal gezien alle transferperikelen.

“Dat is ook iets ongrijpbaars”, zegt hij nu. “Je hoopt dat de transfer snel rondkomt. Maar het duurt lang en het gaat alle kanten op. Belangrijk is dan dat je de focus behoudt en rustig blijft. Al ging het niet alleen bij mij persoonlijk minder, we draaiden ook als team veel minder dan voor de winterstop.”

Drommel is nu vooral blij dat hij eindelijk bij PSV is en de doelman barst van het vertrouwen. “Natuurlijk ben ik hier om eerste keeper te worden. Ik moet keihard werken, laten zien dat ik alles geef en mezelf laten zien op de trainingen en wedstrijden.”

"Ik focus liever op mijn eigen prestaties, daar heb ik invloed op.”

De grootste concurrent van Drommel zal zich de komende tijd nog niet melden in Eindhoven. Yvon Mvogo staat namelijk met Zwitserland in de kwartfinale van het EK. “En dat is natuurlijk fantastisch voor hem. Ik gun het hem ook”, zegt Drommel, die nu nog niet echt bezig lijkt met de concurrentiestrijd. “Het zou anders zijn als Mvogo hier wel zou zijn. En het is ook niet duidelijk of hij blijft en dat weet ik ook echt niet. Daarom focus ik liever op mijn eigen prestaties, daar heb ik invloed op.”

Doordat Mvogo nog met Zwitserland op het EK zit, lijkt de kans aanzienlijk groot dat Drommel op 21 juli onder de lat staat bij PSV, als Galatasaray in de tweede voorronde van de Champions League op bezoek komt. “Dat zou kunnen”, zegt Drommel daar zelf redelijk koeltjes over. “De Champions League is toch wel een jongensdroom. Daar kijk ik echt naar uit. Maar ik focus me nu eerst nog op de trainingen en de eerst volgende wedstrijd van zaterdag.” PSV speelt dan een oefenduel tegen RWD Molenbeek.

Wachten op privacy instellingen...

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.