Tientallen truckers maken ere-rit voor verongelukte collega Mike

Tientallen vrachtwagenchauffeurs hebben donderdag een indrukwekkende ere-rit gemaakt voor de verongelukte Mike van Opdorp (21) uit Steenbergen. Mike, zelf trucker, kwam vorige week om het leven bij een motorongeluk in Fijnaart.

Vrachtwagenchauffeurs werden door vrienden van Mike opgeroepen om hem een laatste eer te bewijzen. Aan de oproep werd door veel bevriende truckers gehoor gegeven. “Ik heb nog nooit zo’n mooie uitvaart meegemaakt. Alles was perfect, het kon niet beter”, blikt goede vriend en collega-vrachtwagenchauffeur Toine Aarts terug.

“Na de ceremonie zijn we met z’n allen gaan rijden naar het crematorium. Bij Heerle heb ik samen met de familie de afslag gepakt en zijn we boven op een viaduct gaan staan. Daar hebben we gekeken naar de voorbijrijdende stoet zeker meer dan zestig vrachtwagens. Ze toeterden allemaal bij het viaduct. Dat was heel erg bijzonder.”

"Sommigen noemden ons een getrouwd stel."

Mike en Toine waren altijd samen (privéfoto). vergroot

Toine en Mike waren niet alleen collega’s, maar ook goede vrienden. “Sommigen noemden ons een getrouwd stel, broertjes, neefjes. We waren eigenlijk altijd bij elkaar. Als we onderweg waren, belden we soms wel zes uur per dag”, vertelt Toine.

"We zeiden tegen elkaar: ‘Stel, er gebeurt iets..’"

Tijdens het urenlange bellen kwamen er allerlei gespreksonderwerpen voorbij. “Met Mike kon je lachen, gieren, brullen, maar ook heel serieus praten”, zegt Toine. En zo kregen de vrienden het ook over de dood, nog maar twee weken voordat Mike verongelukte. “We zeiden tegen elkaar: ‘Stel, er gebeurt iets..’. Toen vertelde Mike dat hij graag een grote colonne vrachtwagens wilde. Dus dat hebben we geregeld.”

“Hij betekende ontiegelijk veel voor me. Het is echt onbegrijpelijk dat hij er niet meer is”, vertelt Toine. “Wat we vandaag hebben gedaan voor Mike, had hij prachtig gevonden. Dat weet ik zeker.”

Toine en Mike (privéfoto). vergroot

Mike bij zijn truck (privéfoto). vergroot

