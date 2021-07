Vrouw uit het niets tegen de grond geslagen op parkeerplaats supermarkt

De parkeerplaats van de Lidl-supermarkt aan de Lievendaalseweg in Eindhoven (afbeelding: Google Streetview). vergroot

Een vrouw is donderdagmiddag op de parkeerplaats van de Lidl-supermarkt aan de Lievendaalseweg in Eindhoven uit het niets tegen de grond geslagen door een man. Ze kreeg ook meerdere klappen in het gezicht.

Volgens een woordvoerder van de politie zag de vrouw de mishandeling niet aankomen.

Grijze Ford

De dader is de bestuurder van een grijze Ford. Die stapte na de mishandeling in de auto en reed weg richting de uitgang van de parkeerplaats.

Volgens het slachtoffer hebben mensen de mishandeling gezien. De politie roept deze getuigen op zich te melden.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.