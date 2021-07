Verovert Fijnaartse Femke het hart van 'Bachelor' Tony?

Een paar jaar terug wist Femke al dat ze ooit met Tony Junior wilde trouwen. (Foto: Videoland) vergroot

Na een hele batterij aan smoesjes is ze blij dat het hoge woord eruit is: Femke Nijpjes uit Fijnaart doet mee aan De Bachelor. Inmiddels staan de eerste drie afleveringen online en maakt de Brabantse nog altijd kans om het hart van Tony Junior te veroveren. "Ik zei een paar jaar terug al dat ik met hem ga trouwen."

Sven de Laet Geschreven door

"Ik zit met mijn twee beste vriendinnen in een appgroepje", vertelt Femke, een van de drie kandidates uit onze provincie. "Zij stuurden het berichtje door dat Tony mee zou doen aan The Bachelor."

In het Videoland-programma gaat de dj op zoek naar de ware liefde bij twintig vrijgezelle vrouwen. Voor Femke de kans van haar leven. "Ik zag hem een paar jaar terug bij Expeditie Robinson. Toen riep ik meteen dat hij mijn man zou worden."

"Ik dacht meteen: fuck it, we doen het gewoon."

Lang hoefde ze dan ook niet na te denken. "Ik dacht meteen: fuck it, we doen het gewoon." Het is voor Femke dan ook niet 'zomaar een lolletje'. "Tony is een heel aantrekkelijke jongen en zijn levensstijl past perfect bij mij. Ik wilde hem écht leren kennen."

Of Tony uiteindelijk voor Femke kiest, moet de komende weken duidelijk worden. (Foto: Videoland) vergroot

Toch was het van inschrijven tot daadwerkelijk meedoen nog een behoorlijke stap. "Er is eerst een casting geweest. En een gesprek met de psycholoog. Er komt natuurlijk nogal wat op je af als je in zo'n programma zit. Dan willen ze wel weten of je dat aankunt."

Dat bleek voor Femke geen probleem. "Ik ben heel nuchter. Social media boeit me ook niet zo. Als ik een hoop negatieve reacties zou krijgen, gooi ik mijn account er gewoon af."

"Tegen collega's zei ik dat ik naar Texel ging. Even lekker ertussenuit."

Wat een stuk lastiger bleek, was om haar deelname geheim te houden. "Ik heb alleen mijn beste vriendin en een van mijn zusjes in vertrouwen genomen. Tegen de rest van mijn vrienden en familie heb ik gezegd dat ik voor werk in Scandinavië zat om een nieuw business center te openen. Op een plek zonder bereik, want tijdens de opnames heb je geen telefoon bij de hand. Tegen collega's zei ik dat ik naar Texel ging. Even lekker ertussenuit."

Leuk bedacht, maar niemand geloofde het echt. "Ze vonden het allemaal nogal vaag. 'Ik wist het', riepen ze allemaal toen het eindelijk bekend werd. Achteraf stonden ze er ook niet van te kijken, trouwens. Ze vonden het wel een actie die bij mij past."

Voorlopig verloopt het programma vlekkeloos voor Femke: ze kreeg aan het einde van de eerste drie afleveringen een roos, wat betekent dat haar avontuur nog even doorgaat. "Op de dag dat de nieuwe aflevering online komt, lig ik de hele nacht wakker. Dan blijf ik refreshen tot 'ie erop staat. Vervolgens kijk ik hem dan een stuk of honderd keer terug."

Of ze het gek vindt om zichzelf te zien? "Nogal. Al hoor ik wel van iedereen dat ik helemaal mezelf ben. Een goed teken, zullen we maar denken."

