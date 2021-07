Bredanaar spuugt naar agenten bij aanhouding

(archieffoto). vergroot

Een 22-jarige Bredanaar heeft donderdagmiddag flink tegengestribbeld bij zijn aanhouding in een supermarkt in de Burgemeester van Hasseltstraat in Bergen op Zoom. Dat gebeurde nadat hij rond kwart voor zes was betrapt bij de diefstal van enkele boodschappen.

De man reageerde heftig waarop het personeel de politie inschakelde. Volgens de politie beledigde de man agenten en verzette hij zich flink bij zijn aanhouding. Ook spuugde hij naar agenten en ging het verzet in de politieauto onderweg naar het bureau verder.

De man was mogelijk onder invloed. Agenten doen aangifte van geweld.

