Kansenongelijkheid in Breda neemt toe, voormalig NAC-directeur smeedt plan

Of je in een volkswijk of in een rijke buurt bent geboren en opgegroeid, is bepalend voor de kansen die je krijgt in de maatschappij. En die kloof wordt steeds groter. Ook in Breda. Voormalig NAC-directeur Justin Goetzee praat sinds begin dit jaar met honderden inwoners en tientallen instellingen over hoe de kansenongelijkheid kan worden aangepakt.

Goetzee doet dit - samen met nog vijf andere Bredanaars - in opdracht van de gemeente.

"Ik denk dat de samenleving steeds meer individualistisch wordt. We kijken minder naar elkaar om. Dan vind ik het mooi dat je juist in aandachtswijken hechte gemeenschappen ziet. Maar wel vaak op basis van afkomst. Zo hebben Marokkanen onderling heel intensief contact, maar de Nederlandse gemeenschap weer niet met de Marokkaanse", zegt Goetzee.

"We bekommeren ons alleen om onze eigen bubbel. Maar de verantwoordelijkheid voor elkaar gaat verder dan je eigen straatje."

In Breda zijn de verschillen tussen de wijken in het zuiden van de stad heel groot ten opzichte van de wijken aan de noordkant. Zo komt Hoge Vucht regelmatig negatief in het nieuws, terwijl Zandberg en het Ginneken gelden als de stabiele goudkust van de Baroniestad. Deze tweedeling bleek dit voorjaar ook uit een onderzoek van de Bredase Rekenkamer.

Kijk hier hoe Sinead bewoners in de Middellaan wil helpen met haar ervaring, tekst loopt door onder de video:

"De mensen die het al goed hebben, krijgen het steeds beter. Terwijl de mensen die het minder goed hebben juist stilstaan of achteruit gaan. Hiermee groeit de tweedeling in deze stad. De cohesie ontbreekt. We bekommeren ons alleen om onze eigen bubbel. Maar de verantwoordelijkheid voor elkaar gaat verder dan je eigen straatje."

"We moeten niet denken dat mensen niet weten hoe ze geholpen kunnen worden. Veel mensen weten dat al."

Hoge Vucht, Tuinzigt en Heuvel zijn de bekende aandachtswijken in Breda. Maar ook dicht tegen het centrum dreigen problemen te ontstaan. Zo wijst Goetzee bij een trapveldje in de wijk Gerardus Majella. "Ook deze wijk kan een steuntje in de rug krijgen. De mensen voelen zich hier minder veilig, vinden dat ze minder kansen krijgen en worden minder oud."

'Verbeter Breda' wil die extra aandacht bieden. "Ik denk dat er te vaak over mensen worden gesproken, in plaats van mét mensen. We moeten niet denken dat bewoners niet weten hoe ze geholpen kunnen worden. Veel mensen weten dat al. Maar als je het hen niet vraagt, dan krijg je het ook niet te horen."

Alle gesprekken moeten leiden tot één plan voor de hele stad, voor de komende vijftien tot twintig jaar. Goetzee: "Er zijn nu ook al heel veel maatschappelijke projecten in Breda. Maar vaak weten de initiatiefnemers niet van elkaar wat er speelt en is er onvoldoende communicatie. Dit moet veranderen in een meerjarige visie om de problemen breed aan te pakken. Meer samenwerken dus en vooral mét bewoners dingen doen."

"Ik hoop de instanties en de gemeente ons juist gaan helpen om zelf de leefbaarheid hier nog beter te krijgen."

En juist dat gebeurt drie straten verderop, in de Middellaan. Sinead Power werkt daar nauw samen met Goetzee en probeert samen met de bewoners de leefbaarheid in de wijk te verbeteren. Tien jaar geleden kwam ze door een spierziekte in een rolstoel terecht. Ze woont daar nu in een aangepast appartement.

"Ik denk vooral vanuit kansen om medebewoners te helpen om hier gelukkig te zijn", vertelt ze. "In deze straat wonen veel mensen met hun eigen problemen. Het merendeel moet het doen met een kleine beurs. Maar de sociale samenhang is hier erg groot. En ik hoop de instanties en de gemeente ons gaan helpen om de leefbaarheid hier nog beter te krijgen."

