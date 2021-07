Boer zwaargewond bij ongeluk op boerderij in Deurne

Wachten op privacy instellingen... Foto: Walter van Bussel/SQ Vision Volgende Vorige vergroot 1/2 Man zwaargewond bij ongeluk op boerderij in Deurne

Een 54-jarige man is vrijdagochtend zwaargewond geraakt nadat hij in de verdrukking was geraakt tussen een koe en een hek. Dat gebeurde op een boerderij aan de Hemelrijkseweg in Deurne.

Het ongeluk gebeurde toen de man aan het werk was in de stal. Volgens een omstander was de man gewond aan zijn borstkas. Een traumahelikopter bracht een arts naar de plek van het ongeluk. Onder begeleiding van de arts is het slachtoffer naar het Radboudziekenhuis in Nijmegen gebracht.

