Provincie worstelt met terugdringen van het aantal verkeersdoden

Meerdere ambulances werden na de aanrijding opgeroepen (foto: Jeroen Stuve/SQ Vision). vergroot

Provinciale Staten hebben vrijdag allerlei voorstellen gedaan om het aantal verkeersdoden te laten afhemen. Van het verwijderen van reclameborden langs de weg tot 100 kilometer per uur op provinciale wegen. Uiteindelijk was de conclusie dat de invloed van de provincie minimaal is.

Jan de Vries Geschreven door

Vorige week presenteerde de Zuidelijke Rekenkamer een rapport over de verkeersveiligheid in Brabant. Volgens de kamer is het daarmee slecht gesteld. Brabant wil het aantal dodelijke slachtoffers terugbrengen tot nul. In plaats daarvan stijgt het aantal.

Er moet volgens de kamer iets gebeuren aan de wegen zelf, er moet meer worden gecontroleerd en het gedrag van vooral automobilisten moet worden verbeterd.

Asociaal gedrag

Provinciale Staten waren het daar hartgrondig mee eens. “Negentig procent van de ongelukken heeft te maken met gedrag. Er moet meer gehandhaafd worden om asociaal rijgedrag aan te pakken,” aldus Suzanne Zwart van de VVD. “Maar ja wat kunnen we als provincie doen”, vroeg ze zich meteen af.

Dezelfde vraag stelden haar collega’s van andere partijen. Harry van den Berg van de PVV kwam met wat ideeën: ribbelstroken langs de weg zodat mensen die afgeleid worden weer bij de les komen. Of verhoogde plateau’s met camera's bij kruisingen zodat je op de rem moet. Hij diende een motie in om in ieder geval die mogelijkheden te onderzoeken. Die motie werd met een ruime meerderheid aangenomen.

100 km op provinciale wegen

Camiel van der Meeren van Groep De Bie pleitte voor 100 kilometer per uur op provinciale wegen en dan een middenvangrail maken. Dat is volgens hem veiliger dan 80 kilometer per uur op een weg zonder middenvangrail.

SP en Partij voor de Dieren kwam met het idee om reclameborden langs de weg te verbieden.

Verkeersgedeputeerde Christophe van der Maat zou het liefst zoveel mogelijk tegelijk doen, maar hij moest erkennen dat de provincie afhankelijk is van andere partijen. De provincie kan geen flitspalen plaatsen. Op provinciale grond mogen geen reclameborden staan, voor de rest zijn gemeenten verantwoordelijk.



Niet met witte Porsches handhaven

“Wij kunnen evenmin met witte Porsches handhaven op provinciale wegen. Dat is aan het openbaar ministerie”, aldus Van der Maat.

Gedragsbeïnvloeding is volgens de VVD-gedeputeerde van groot belang, maar heel moeilijk. “We gaan er wel mee door”, zei Van der Maat.

Hij verzekerde de Statenleden dat de provincie alles doet wat kan om het aantal verkeersdoden terug te brengen naar nul. Volgens Van der Maat is dat niet eenvoudig. Bijvoorbeeld omdat de provincie gewoonweg niet weet waarom er in 2018 en 2019 meer verkeersdoden waren.

In 2020 waren er veel minder slachtoffers. Volgens sommigen is dat het gevolg van de lockdown. “Maar dat weten we niet”, aldus de gedeputeerde. “Wij zijn als enige provincie qua cijfers zo hard naar beneden gegaan. Hoe kan dat? Het is moeilijk een causaal verband te leggen tussen het verbeteren van wegen, meer controles en gedragsbeïnvloeding.”

“Je zou eigenlijk eens een jaar niks moeten doen en dan kijken wat er gebeurt. Maar ja, dat kun je niet maken. Je moet alles doen wat je kunt om de verkeersveiligheid te verbeteren”, aldus Van der Maat.

