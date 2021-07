Emilie Sleven nieuwe presentatrice Hart voor Muziek

Emilie Sleven is de nieuwe presentatrice van Hart voor Muziek. Ze volgt Ferry de Lits op, die meer dan zes jaar lang het gezicht was van het muziekprogramma op Omroep Brabant.

Sleven is voor liefhebbers van Nederlandstalige muziek geen onbekende. Ze is het vaste gezicht van SterrenNL bij de AVROTROS. Daarvoor was ze op de radio te horen bij PuurFM, Hollandio en 8FM.