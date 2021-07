Man gewond naar ziekenhuis na vechtpartij in Steenbergen

Een man is vrijdagmiddag naar het ziekenhuis gebracht na een vechtpartij op de Markt in Steenbergen. Het opstootje was rond halfdrie, er kwam veel politie op af.

De politie laat weten dat onduidelijk is wat de aanleiding van de vechtpartij was. Het is niet duidelijk hoe de gewonde eraan toe is. Ook of er mensen zijn aangehouden, is onduidelijk. Er wordt onderzocht wat er precies is gebeurd.