Van der Poel nog steviger in het geel: 'Diep voor moeten gaan'

Met een lange ontsnapping heeft Mathieu van der Poel zijn gele trui met succes verdedigd in de zevende etappe van de Tour de France. Van der Poel kwam binnen als vierde op bijna twee minuten van ritwinnaar Mohoric uit Slovenië.

In het algemeen klassement houdt de 26-jarige kopman van Alpecin-Fenix dertig seconden op de Belg Wout van Aert van Jumbo-Visma, die samen met hem in de groep vluchters zat.

Van der Poel moest ritwinnaar Matej Mohoric op een van de klimmetjes na een aanval laten gaan. De Sloveen kwam solo binnen. "Met de gele trui in het achterhoofd was het onmogelijk om op iedere aanval te reageren", zei Van der Poel. "Ik heb vooral gelet op Kasper Asgreen en Van Aert en op hen gereageerd om het geel te verdedigen."

Tadej Pogacar, die voor de rit tweede stond op 8 seconden, finishte in het peloton op 3.35 minuten van Van der Poel. Hij zakte in het algemeen klassement naar de vijfde plaats op 3.43 van het geel.

De ritzege in de langste rit van de Tour ging naar de Sloveen Mohoric. De rit was bijna 250 kilometer lang en voerde over heuvelachtig terrein. Zaterdag gaan de renners de bergen in.