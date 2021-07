Nieuwe eigenaar HAK wil veel meer bonen en groenten gaan verkopen

Boerenkool van HAK (foto: HAK). vergroot

Groentefabrikant HAK uit Giessen krijgt waarschijnlijk een nieuwe eigenaar. Er is al een voorlopige overeenkomst getekend, het wachten is nog op gesprekken met de ondernemingsraad. KDV Group heeft grote plannen en wil een internationale divisie starten die in Europa plantaardige voeding gaat verkopen.

KDV Group is nu nog niet actief in deze markt en ziet HAK als een startpunt van deze nieuwe divisie, zegt een woordvoerder tegen Omroep Brabant.

Het is dus de bedoeling dat HAK sneller kan groeien. Topman Timo Hogenboom zegt dat het bedrijf onder de nieuwe eigenaar zelfstandig blijft opereren.

Geen financiële details bekendgemaakt

In samenwerking met de nieuwe eigenaar wil HAK meer mensen verleiden om groenten en peulvruchten te eten. Financiële details over de overname werden niet bekendgemaakt.

De nieuwe eigenaar is een internationale producent van voeding. Ze telen, verkopen distribueren voor honderden merken. Die zijn te koop bij meer dan 250.000 winkels in Oost-Europa, Rusland en China.

