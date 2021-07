Auto gelanceerd na gemiste afslag, eindigt tientallen meters verderop

Foto: SQ Vision. vergroot

Een automobilist is vrijdagavond op de A65 gelanceerd en tientallen meters verderop in een weiland terechtgekomen, nadat hij de afslag Tilburg-Noord over het hoofd had gezien.

De automobilist miste rond halftien de afslag en kwam op een zandheuvel terecht. Daardoor werd de auto gelanceerd en belandde hij op z’n kop naast de snelweg. De afrit was korte tijd afgesloten om de auto uit het weiland te halen.

De bestuurder raakte gewond. Hij is met onbekend letsel naar een ziekenhuis in Tilburg gebracht.

