Zwemverenigingen Eindoven niet blij met komst internationale zwemwedstrijd

Harold Matla van PSV Zwemsporten. vergroot

De zwemverenigingen in Eindhoven zijn niet blij met de mogelijke komst van de International Swimming League naar het Pieter van den Hoogenband Zwemstadion. In november kunnen zij daardoor namelijk geen gebruik maken van het zwemwater. "Dat kunnen we er nu niet bij hebben na de coronacrisis."

Ista van Galen Geschreven door

De International Swimming League (ISL) is een jaarlijkse professionele zwemcompetitie waaraan zwemmers uit verschillende landen meedoen. De organisatie heeft aangegeven dat ze de play-offs dit jaar misschien in het Pieter van den Hoogenband Zwemstadion wil organiseren. Die zouden moeten plaatsvinden van 10 tot en met 28 november. De gemeente Eindhoven ziet dit wel zitten.

"Het is nog heel spannend of het ook echt gaat gebeuren", zegt wethouder Stijn Steenbakkers. "Maar we willen dit om meerdere redenen. De competitie past mooi bij de zwemstad die Eindhoven wil zijn. Economisch gezien is het ook een goede impuls voor de hotels, winkels en restaurants. Zeker na afgelopen jaar. Er zitten natuurlijk voor- en nadelen aan, maar alles afwegend hebben we besloten dit toch in volle overtuiging te doen."

"Het zijn geen serieuze opties."

Maar de drie grootste zwemverenigingen die gebruik maken van het zwemstadion, PSV Zwemsporten, de Eindhovense Watervrienden en de Eindhovense Reddingsbrigade zijn er een stuk minder blij mee. Voor de competitie worden alle de drie baden gebruikt: het wedstrijdbad, het springbad en het trainingsbad. Zwemmers mogen als oplossing gratis zwemmen in het buitenbad van het Ottenbad, het 25-meterbad in de Tongelreep en het 25-meterbad op Eikenburg.

Die oplossing werkt echter niet voor de drie grootste zwemverenigingen. Deze baden zijn volgens Harold Matla van PSV Zwemsporten namelijk niet geschikt. Ze zijn niet diep genoeg om te schoonspringen of waterpolo te doen en ze zijn te klein. "Deze 25-meterbaden zijn geen serieuze opties. Je kunt er geen doel neerleggen en serieus aan sport doen. En het bad in Eikenburg is 31 graden. Dat is te warm en daarom onverantwoord om daar aan sport te doen. Een bad moet zo'n 27 graden zijn. Dus dit wordt nog een heel gedoe."

"Dit gaat ook nog eens leden kosten."

Het gevolg: de verenigingen kunnen nergens terecht. "Wij kunnen die hele maand niks aan training of wedstrijden doen", zegt Matla. "Voor waterpolo staan bekerwedstrijden gepland. Die moeten we allemaal uitstellen of verplaatsen. Dat is een heel gedoe. En we kunnen ons niet goed voorbereiden op de kampioenschappen van december, want we kunnen een maand niet trainen. En dit zijn slechts een paar van de vele gevolgen."

De coronacrisis maakt dit volgens Matla extra zuur. "Afgelopen anderhalf jaar hebben we ook al niks kunnen doen. Nu kunnen we eindelijk weer kampioenschappen houden en dan wordt die mogelijkheid ons ontnomen. Dit gaat ook nog eens leden kosten. En verenigingen kampen door dit jaar al met een ledenverlies."

"We vinden het alleszins redelijk om dit te doen en te vragen."

Volgens Steenbakkers is de oplossing van de gemeente heel redelijk. "De verenigingen hoeven niks te betalen die maand en kunnen wel doorzwemmen in die andere baden. En het zal misschien een paar graden te warm of te koud zijn, maar dat is een brede belangenafweging die je maakt als stadsbestuur. Het laatste grote evenement hier was in 2010. Het zal voor iedereen een beetje wennen zijn, maar we vinden het alleszins redelijk om dit te doen en te vragen. Zeker in het breder belang van de stad."

De zwemverenigingen zien liever dat de ISL een jaartje later naar Eindhoven komt. "Dan kunnen we onze competitieschema's daarop aanpassen. En dan hebben we niet net een coronajaar achter de rug waarin we maanden niet konden zwemmen", legt Matla uit.

Deze maand wordt bekendgemaakt of de competitie naar Eindhoven komt.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.