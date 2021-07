"Droomtransfer!", spits Sydney van Hooijdonk gaat naar Italiaanse Bologna

Sydney van Hooijdonk staat de komende vier jaar onder contract bij de Italiaanse club Bologna FC. De Bredase spits werd zaterdag gepresenteerd bij de club uit de Serie A. Van Hooijdonk besloot onlangs om zijn aflopende contract bij NAC niet te verlengen. "Dit is voor mij een droomtransfer", zo zegt hij.

Sydney van Hooijdonk stond afgelopen seizoen bij NAC garant voor zestien goals, maar was eigenlijk nooit zeker van een basisplaats. De 21-jarige spits genoot niet het vertrouwen van coach Maurice Steijn en hoewel die werd ontslagen, wilde Van Hooijdonk zijn aflopende contract niet meer verlengen.

In plaats daarvan heeft de 21-jarige spits nu een mooi, vierjarig contract getekend bij de Italiaanse club Bologna. "Ik ben echt superblij", zegt Van Hooijdonk vanuit Noord-Italië.

"Er is veel gebeurd de afgelopen weken en er zijn veel clubs voorbij gekomen. Ook clubs waar ik meer kon verdienen, maar geld is voor mij geen drijfveer. Ik wilde eigenlijk alleen maar naar deze club en dit is een droomtransfer voor mij. Een hele mooie club met mooie faciliteiten. Alles klopt."