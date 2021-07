Inbreker probeert vrouw aan te randen in haar huis in Breda

Een inbreker heeft vrijdagnacht geprobeerd de bewoonster van het huis waar hij inbrak aan te randen. De vrouw ontdekte de inbreker toen ze rond halfzes wakker werd.

Terwijl de man probeerde de vrouw te betasten, was hij aan het masturberen.

Duidelijk signalement

Uiteindelijk ging de man ervandoor, maar op basis van een duidelijk signalement slaagden agenten erin de verdachte, een 30-jarige man wiens woonplaats niet bekend is - in de omgeving aan te houden. Hij is vastgezet voor verder onderzoek.