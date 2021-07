PSV haalt uit tijdens eerste oefenduel, Noni Madueke schittert

PSV heeft de eerste oefenwedstrijd in aanloop naar het nieuwe voetbalseizoen zaterdagmiddag gewonnen. Het team van trainer Roger Schmidt versloeg op sportcomplex De Herdgang in Eindhoven de Belgische eerstedivisionist RWD Molenbeek met 6-2.

4-2-2-2-systeem

Bij PSV begonnen de nieuwkomers Joël Drommel, Davy Pröpper, André Ramalho en Philipp Mwene allemaal in de basis. Schmidt koos in de eerste oefenwedstrijd opnieuw voor het 4-2-2-2-systeem. Doelman Drommel had de verdedigers Mwene, Ramalho, Olivier Boscagli en Philipp Max voor zich. Pröpper en Pablo Rosario speelden als controlerende middenvelders en Bruma en Madueke als aanvallende middenvelders. Zahavi en Vertessen vormden de voorste linie.