Koninklijke start van jubileumseizoen Willem II: 'Eigenlijk niet normaal'

Met een klinkende 20-0 overwinning heeft Willem II het jubileumseizoen afgetrapt. Op 12 augustus bestaat de Tilburgse voetbalclub 125 jaar. In aanloop naar dat feestelijke moment begon de ploeg van trainer Fred Grim de oefencampagne met een wedstrijd tegen de Willem II-amateurvereniging. De focus is voor de spelers en staf gericht op het voetbal, buiten de lijnen staat er echter nog wel wat op het programma.

Voor het eerst stonden de amateurs van Willem II in een wedstrijd tegenover de profs. De spelers van de vierdeklasser in het bekende rood-wit-blauw, de spelers van de eredivisieclub in het nieuwe blauw-oranje tenue, een 'ultieme ode aan Koning Willem II'.

En met het speciale jubileumlogo op de borst. Een logo dat gebaseerd is op het logo dat in 1952 na het tweede kampioenschap van de club werd geïntroduceerd door secretaris Gerrit Villevoye. Het logo - met de 'W', de Romeinse twee en oprichtingsjaar 1896 - bleef tot 1983 gehandhaafd.

"Zo'n uitslag misschien een keer gehad in de jeugd bij VOAB, niet bij Willem II"

"Met het afspelen van het Willem II-lied was het wel even raar om de tegenstander in het rood-wit-blauw te zien", zei Wesley Spieringhs na afloop van het duel op het jeugdcomplex van zijn club. De middenvelder speelde de tweede helft. Op het veld kwam hij wel wat bekenden tegen, tegen wie hij bijvoorbeeld speelde op de pleintjes in Tilburg. Hij was ze de baas, het enige wat ontbrak was een doelpunt. "Die had ik wel heel graag gemaakt, zeker nu we zoveel goals hebben gemaakt. Maar er komen nog genoeg wedstrijden. Ik heb zo'n uitslag misschien een keer in de jeugd bij VOAB meegemaakt, niet als speler van Willem II. Het is eigenlijk niet normaal."

Voor trainer Fred Grim was het niet belangrijk wie er scoorde. En ook op het aantal doelpunten lag niet zijn focus. Hij wilde zijn spelers de hele tijd in beweging zien. Uitgebreid juichen na een goal? Nee, meteen weer naar de eigen helft en vanaf de aftrap weer druk zetten. Bij iedere corner of ingooi moest er tempo gemaakt worden. "Soms denk je vanaf de kant misschien: moet dat nou zo? Maar ik wil tempo hebben. Die drie à vier loopjes en sprintjes die je maakt, neem je allemaal mee in je rugzak."

"Het tenue is echt prachtig, maar ook de gedachte erachter"

Het gaat bij Grim logischerwijs om het eerste elftal, om de ontwikkeling van spelers en om de prestaties. Niet zozeer om festiviteiten buiten het veld. Spieringhs heeft er als jongen van de club al iets meer mee. "Ik vind het heel mooi, het tenue en alles erop en eraan. Of het dan 125 of 150 jaar is, dat zegt me niet veel. Maar dat de club er iets mee doet is mooi. En dat tenue is prachtig, maar ook de gedachte erachter."

De focus ligt echter bij het voetbal. En daar zal geen supporter moeite mee hebben. Ook de 150 mensen die aanwezig waren bij de wedstrijd op het jeugdcomplex van de club niet, die zagen een gretige spelersgroep en twintig doelpunten.

De komende tijd is er nog wel meer te zien. Van de expositie ‘Leev’ hoezee, 125 jaar Willem II’ in in Bibliotheek LocHal, die op 12 augustus wordt geopend tot een echt jubileumboek en een stripboek. En dan volgen er tijdens het seizoen nog verschillende activiteiten die nu in de steigers staan, van een symposium tot een echt feestje. De club laat het jubileum alles behalve geruisloos voorbij gaan, en dan is zo'n koninklijke start met een twintigklapper mooi meegenomen.

