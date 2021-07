Tadej Pogacar rijdt Mathieu van der Poel uit geel in eerste bergrit Tour

Mathieu van der Poel heeft de gele leiderstrui in de Tour de France zaterdag moeten afstaan aan de Sloveense favoriet Tadej Pogacar. De kopman van team UAE-Team Emirates reed op de laatste drie cols van de eerste Alpenrit tijdens deze Tour uit de achtergrond naar voren. Van der Poel staakte zijn verzet op de voorlaatste col en kwam op ruime achterstand binnen.

'Ik wou heel graag tot Parijs blijven' Met de Olympische Spelen in aantocht - waar Van der Poel wil schitteren op de mountainbike - is het de vraag wanneer hij de Tour verlaat. Zeker nu hij het geel kwijt is. "Ik ga daar tijdens de rustdag over nadenken", zei de alleskunner van Alpecin-Fenix zaterdagavond. "Het is wel leuk in de Tour eigenlijk. Ik wou heel graag tot Parijs blijven, maar ik denk dat de ploeg dat liever niet heeft."

Van der Poel kwam zaterdag met een achterstand van ruim twintig minuten op de Belgische etappewinnaar Dylan Teuns over de finish. "Het tempo lag te hoog. Dat lijkt me duidelijk", blikte Van der Poel terug. Na de voorlaatste col besloot hij in een rustig tempo naar de finish te rijden. "Ik had snel het besef dat het 'm niet ging worden. Dan heeft het niet veel nut om door te rijden. Ik was vrij in orde, ook bergop. Daar ben ik wel tevreden over."