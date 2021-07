Mathieu van der Poel steelt vele harten, in het bijzonder van dit jongetje

Klein gebaar, groot geluk! Dat moet wielrenner Mathieu van der Poel zaterdag hebben gedacht toen hij tijdens de eerste Alpenrit in de Tour een jonge fan, Raphaël, zijn bidon gaf. Het mannetje kon zijn geluk niet op na het gebaar van de geletruidrager. Veel mooier wordt het natuurlijk ook niet wanneer je in de Tour de France langs de kant van de weg staat om je helden aan te moedigen.

Na afloop liet de Nederlandse alleskunner op de fiets weten waarschijnlijk maandag te beslissen of hij de Tour de France gaat verlaten. "Ik ga daar op de rustdag wel over nadenken", zei hij. Zondag bleek echter dat hij voor de negende etappe, die zondag wordt verreden, al niet meer op de fietst stapt.

"Ik ga wat tijd nemen om te herstellen van deze week. Ik heb nog andere doelen en het is onmogelijk voor mij om de Tour uit te rijden en dan op mijn best te zijn in Tokio", aldus Van der Poel. De Tour gaat nu zonder de smaakmaker verder met een zware bergetappe met aankomst in het Franse skioord Tignes.